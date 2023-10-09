İsrail Ordusu, Lübnan Sınırında Sızma Girişiminde Bulunan Şüphelileri Öldürdü
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İsrail ordusu, Lübnan sınırından ülkeye sızmaya çalışan bazı silahlı şüphelilerin öldürüldüğünü doğruladı. İsrail askerleri bölgede arama çalışmalarına devam ediyor.
İsrail ordusu, Lübnan sınırından ülkeye sızmaya çalışan bazı silahlı şüphelilerin öldürüldüğünü doğruladı.
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinden İsrail'e yönelik sızma girişimine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.
Lübnan topraklarından İsrail'e sızmaya çalışan silahlı bazı şüphelilerin sınırda öldürüldüğü bilgisine yer verilen açıklamada, İsrail askerlerinin bölgede arama çalışmalarına devam ettiği belirtildi.
İsrail'e ait helikopterin sınır bölgesinde bazı hedefleri vurduğu kaydedilirken, öldürülen kişilerin sayısına ilişkin ise bilgi verilmedi.
İsrail'in Kanal 14 televizyonu, Lübnan'dan İsrail'e sızmaya çalışan 2 kişinin askerler tarafından öldürüldüğünü belirtmişti.