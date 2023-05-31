İsrail Ordusu Lübnan Sınırında Deniz Tatbikatı Yapacak

İsrail ordusu Lübnan sınırında deniz tatbikatı yapacağını duyurdu. Tatbikat sırasında sınıra yakın Yahudi yerleşim birimlerinden işaret fişeği atılacağı ve bölgede patlama sesleri duyulabileceği bildirildi.

İsrail ordusu Lübnan sınırında deniz tatbikatı yapacağını duyurdu.

İsrail ordusunun sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Bu akşam, ülkenin kuzeyindeki deniz sahasında askeri tatbikat düzenlenecek." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, tatbikat sırasında sınıra yakın Yahudi yerleşim birimlerinden işaret fişeği atılacağı ve bölgede patlama sesleri duyulabileceği bildirildi.

Tatbikatın 2023 eğitim planı kapsamında yapılacağı belirtilirken katılacak güçlere ilişkin bilgi verilmedi.

Lübnan'daki Hizbullah da 21 Mayıs'ta ülkenin güneyinde yer alan İsrail sınırına yakın Nebatiye şehrinde askeri tatbikat gerçekleştirmişti. Hizbullah militanlarının İsrail bayraklı hedefleri vurduğu tatbikatta hafif ve ağır silahların yanı sıra insansız hava araçları da kullanılmıştı.

İsrail ve Lübnan, uzun süreli dolaylı müzakereler sonucunda 27 Ekim 2022'de deniz sınırının belirlenmesi konusunda uzlaşarak anlaşma imzalamıştı.