İsrail Ordusu Lübnan'dan Düzenlenen Saldırıda 2 Asker Yaralandı

İsrail ordusu Lübnan topraklarından düzenlenen füzeli saldırıda 2 askerinin yaralandığını duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan topraklarından sınıra yakın bir bölgede İsrail güçlerine tanksavar füzesiyle saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırıda biri orta, diğeri hafif şekilde yaralanan 2 askerin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

İsrail güçlerinin Hizbullah'a ait tanksavar füzesi atış noktalarını hedef aldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca bugün erken saatlerde Lübnan topraklarından İsrail tarafına iki atış tespit edildiği, buna karşılık İsrail güçlerinin saldırının yapıldığı yerin tank ve top atışıyla hedef alındığı aktarıldı.

Hizbullah, Lübnan'ın güneyinden İsrail'e ait bir askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurmuştu.