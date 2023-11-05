İsrail Ordusu Lübnan'da Sivil Aracı Hedef Aldı

İsrail ordusunun Lübnan'da 3 çocuğun da içinde olduğu bir sivil aracı hedef aldığı belirtildi. Lübnan resmi ajansı NNA, saldırı hakkında bilgi verdi. Aracın tamamen yandığı ve tüm sivillerin öldüğü kaydedildi.

İsrail ordusunun Lübnan'da 3 çocuğun da içinde olduğu bir sivil aracı hedef aldığı belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA, yayınladığı haberde İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırı hakkında bilgi verdi.

Lübnan'ın güneyinde Aynata beldesi çevresindeki yol üzerinde seyreden bir aracın hedef alındığı ifade edildi.

Haberde, araç içerisinde 3 çocuk ile 1 erkek ve 1 kadının olduğu aktarıldı.

Lübnan yerel medyasında çıkan haberlerde ise aracın tamamen yandığı, çocuklar dahil olmak üzere tüm sivillerin öldüğü kaydedildi.