İsrail ordusu Lübnan'da Hizbullah hedeflerini bombaladı

İsrail ordusu, Lübnan'da Hizbullah'a ait hedefleri savaş uçaklarıyla bombaladığını duyurdu. Saldırıda Hizbullah'a ait bir dizi askeri nokta vuruldu.

İsrail ordusu Lübnan'da Hizbullah'a ait "hedeflerin" savaş uçaklarıyla bombalandığını duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, savaş uçaklarıyla vurulan yerler arasında Hizbullah'a ait bir dizi askeri nokta olduğu ifade edildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana Lübnan- İsrail sınırında zaman zaman karşılıklı saldırılar oluyor.

Bu saldırılarda şimdiye kadar 74 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.