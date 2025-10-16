İsrail Ordusu Lübnan'a Hava Saldırısı Düzenledi

İSRAİL ordusunun, Lübnan'ın güney ve doğusundaki beldelere hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Lübnan basını, İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye, Sayda, Mercayun ve Bint Cubeyl ile doğusundaki Bekaa bölgesine bağlı Baalbek kentlerine saldırı düzenlediğini duyurdu.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada ise Lübnan'ın güneyindeki bölgelerde ve Bekaa'da Hizbullah'a ait yer altı terör altyapısının hedef alındığı kaydedildi.