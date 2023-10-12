İsrail ordusu, Kissufim yerleşim biriminde bir milisi öldürdü
- Güncelleme:
Dünya Haberleri
İsrail ordusu, ülkenin güneyindeki Kissufim yerleşim biriminde bir milisin öldürüldüğünü duyurdu. İsrail askerlerince tespit edilen bir teröristin Kissufim yerleşim biriminde öldürüldüğü belirtildi.
İsrail ordusu, ülkenin güneyindeki Kissufim yerleşim biriminde bir milisin öldürüldüğünü duyurdu.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne birkaç kilometre mesafede Kissufim yerleşim birimde yaşanan olaya ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, "İsrail askerlerince tespit edilen bir teröristin Kissufim yerleşim biriminde öldürüldüğü" ifade edildi.
Ordunun açıklamasında, Kissufim bölgesindeki operasyonun devam ettiği kaydedildi.
Kaynak: AA / Dünya