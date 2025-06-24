İsrail Ordusu Kısıtlamaları Kaldırdı

İsrail ordusu, İran ile varılan ateşkesin ardından ülke genelinde eğitim, çalışma hayatı ve toplu faaliyetlere getirilen kısıtlamaların kaldırıldığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, İran'a yönelik saldırıların başladığı 13 Haziran'dan bu yana ülke genelinde uygulanan kısıtlamalar kaldırıldı. Buna göre, okullarda eğitim yeniden başlayacak, iş yerlerinde normal çalışma düzenine dönülecek. Ayrıca, sanat, kültür ve spor etkinliklerine yönelik toplu faaliyet kısıtlamalarının da kaldırıldığı belirtildi.