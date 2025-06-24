İsrail Ordusu Kısıtlamaları Kaldırdı

İsrail Ordusu Kısıtlamaları Kaldırdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, İran ile sağlanan ateşkesin ardından ülke genelindeki eğitim, çalışma hayatı ve toplu etkinlik kısıtlamalarının kaldırıldığını duyurdu. Okullarda eğitim yeniden başlayacak, iş yerleri normal çalışma düzenine dönecek.

İsrail ordusu, İran ile varılan ateşkesin ardından ülke genelinde eğitim, çalışma hayatı ve toplu faaliyetlere getirilen kısıtlamaların kaldırıldığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, İran'a yönelik saldırıların başladığı 13 Haziran'dan bu yana ülke genelinde uygulanan kısıtlamalar kaldırıldı. Buna göre, okullarda eğitim yeniden başlayacak, iş yerlerinde normal çalışma düzenine dönülecek. Ayrıca, sanat, kültür ve spor etkinliklerine yönelik toplu faaliyet kısıtlamalarının da kaldırıldığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
LGS sınavı ile ilgili ortalığı karıştıran 'soru kitapçığı' iddiasına bakanlıktan açıklama

LGS ile ilgili ortalığı karıştıran iddia! Bakanlıktan açıklama var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü sosyal medya fenomeni ve hayvan hakları aktivisti yaşamına son verdi

Ünlü sosyal medya fenomeni ve hayvan hakları aktivisti yaşamına son verdi
Rüzgar tersine döndü! Petrol fiyatı düştü, akaryakıta indirim bekleniyor

Rüzgar tersine döndü! Fiyat sert düştü, gözler pompada
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Eğer Siyonist rejim ateşkesi ihlal etmezse, İran da ihlal etmeyecektir

İran Cumhurbaşkanı'ndan ateşkes çıkışı
17 yaşındaki genç kız hayvan damında asılı halde bulundu

17 yaşındaki genç kız hayvan damında asılı halde bulundu
Uçuşlarda el bagajından ücret alınması yasaklanıyor

Uçaklarda yeni dönem! O ücret artık alınmayacak
Meme kanseriyle mücadele eden Jessie J'den yeni haber

Kanserle savaşan ünlü isimden yeni haber
Gülseren Budayıcıoğlu'ndan şaşırtan aldatma itirafı: Affederim

Gülseren Budayıcıoğlu'ndan şaşırtan aldatma yorumu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.