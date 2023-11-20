İsrail ordusu, işgale başladığı Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinde bir binayı vurdu

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına bir yenisi daha eklendi. İsrail ordusu, bu kez Han Yunus kentindeki bir binayı vurdu. Görüntülerde binanın enkaza döndüğü ve çoğu çocuk çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı görüldü.

İsrail ordusu bu kez de işgale başladığı Gazze Şeridi'ndeki bir evi vurdu. Evde çok sayıda Filistinli hayatını kaybederken onlarcası da yaralandı. Vahşetin yaşandığı yerden gelen görüntüler ise kan dondurdu.

İSRAİL ORDUSU YENİ BİR KATLİAMA İMZA ATTI

İsrail ordusu Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına devam ediyor. İşgal ettikleri Gazze'nin güneyinde bulunan Han Yunus'ta bir evi vuran İsrail ordusu, çok sayıda Filistinliyi öldürdü.

O ANLAR KAMERADA

Vurulan bina, bölgedeki bir basın mensubunun kamerasına yansıdı. Görüntülerde çok sayıda kişinin yaşadığı binanın enkaza döndüğü ve çoğu çocuk onlarca Filistinlinin hayatını kaybettiği görüldü.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı operasyon düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

7 EKİM'DEN BU YANA 385 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, 7 Ekim'den bu yana 65'i Gazze içerisindeki çatışmalarda 6'sı da Lübnan sınırında olmak üzere 385 İsrail askeri öldürüldü. İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

GAZZE'DEKİ CAN KAYBI KORKUNÇ BOYUTLARDA

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi'nde en az 5 bin 500'ü çocuk ve 3 bin 500'ü kadın olmak üzere 13 bin kişi öldürüldü. İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 214 Filistinli hayatını kaybetti.

İSRAİL ORDUSU HASTANELERİ VURUYOR

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

LÜBNAN SINIRI DA HAREKETLİ

İsrail ordusu ile Lübnan topraklarında bulunan Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 76 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.