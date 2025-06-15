İsrail Ordusu, İran Füzelerine Karşı Sığınaklara Girilmesini İstedi

İsrail Ordusu, İran Füzelerine Karşı Sığınaklara Girilmesini İstedi
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İsrail ordusu, İran'dan füzeler ateşlendiğini duyurarak, halkın sığınaklara yakın olması ve güvenli alanlara girmesi gerektiğini açıkladı.

İSRAİL Ordusu, ülke genelinde sığınaklara girilmesi çağrısı yaparak İran'dan füzeler ateşlendiğini duyurdu.

İsrail ordusu, İran'dan füzeler ateşlendiğini açıklayarak ülke genelinde sığınaklara yakın olma talimatı verdi. Açıklamada, hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemek için devreye sokulduğu da belirtildi.

İsrail ordusu, alarmlar duyulduktan sonra güvenli sığınaklara girilmesi ve ikinci bir emre kadar burada kalınması gerektiğini aktardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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