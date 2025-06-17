İsrail Ordusu, İran'dan Gelen Füze Saldırılarını Tespit Etti

İSRAİL ordusu, İran'dan ülke topraklarına yönelik füze saldırıları tespit ettiklerini duyurdu.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin bu saldırıları engellemek için çalıştığı belirtildi. Açıklamada, sirenlerin çalmasıyla birlikte halkın sığınaklara girmesi gerektiği vurgulanırken, ordunun talimatlarına uyulması çağrısı yapıldı.