İsrail Ordusu, İran'daki Yer Altı Askeri Üssünü Vurdu

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İsrail ordusu, İran'ın Hürremabad vilayetinde yer alan ve karadan karaya balistik füzelerin depolandığı bir yer altı askeri üssünü hedef aldı. Saldırı, istihbarat bilgileri doğrultusunda gerçekleştirildi.

İSRAİL ordusu, İran'ın batısında karadan karaya balistik füzelerin depolandığı ve fırlatma rampalarının yer aldığı bir yer altı askeri üssünü vurduğunu duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre; İsrail savaş uçakları, istihbarat bilgileri doğrultusunda Hürremabad vilayetinde yer altındaki tünellerde karadan karaya füzeler, seyir füzeleri ve çok sayıda füze fırlatma rampasının bulunduğu bir noktayı hedef aldı.

İsrail ordusu, İran'ın batısında vurdukları yer altı askeri üssünün daha önce İran tarafından yayımlanan bir videoda göründüğünü öne sürdü. İsrail ordusu, saldırı anına ilişkin video da yayınladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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