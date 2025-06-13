İsrail Ordusu, İran'a Yönelik Saldırının İlk Aşamasını Tamamladı

İsrail Ordusu, İran'a Yönelik Saldırının İlk Aşamasını Tamamladı
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İsrail ordusu, İran'ın nükleer programını hedef alan bir dizi saldırının ilk aşamasının tamamlandığını duyurdu. Saldırıda onlarca savaş uçağı kullanıldığı belirtildi.

İSRAİL ordusu, İran'a yönelik saldırının ilk aşamasının tamamlandığını açıkladı.

İsrail ordusu tarafından yapılan duyuruda, İran'a yönelik saldırılarda onlarca savaş uçağının yer aldığı belirtildi ve "İran'ın çeşitli bölgelerindeki nükleer tesisler de dahil olmak üzere çok sayıda askeri hedefe yönelik saldırıları kapsayan ilk aşama tamamlandı" denildi.

İsrail ordusu, "İran'ın nükleer programını hedef alan önleyici, hassas ve eşgüdümlü bir saldırı" başlattıklarını açıklarken, vatandaşlarını koruma gerekçesiyle 'gerektiğinde her yere saldırırız' tehdidinde bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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