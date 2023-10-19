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İsrail Ordusu İç Cephe Komutanı: Gazze Şeridi'ndeki İsrail şehirlerini korumada başarısız olduk

İsrail Ordusu İç Cephe Komutanı Rafi Milo, Hamas'ın İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından yapılan saldırıya karşı Gazze Şeridi'nin çevresindeki İsrail şehirlerini korumada başarısız olduklarını itiraf etti. Milo, Gazze'de hayatın normale dönmesi için Hamas'ın Gazze'deki hakimiyetinin sona ermesi gerektiğini belirtti.