İsrail Ordusu, Hizbullah Saldırısında 5 Asker Yaralandı

İsrail ordusu, Hizbullah'ın Lübnan topraklarından gerçekleştirdiği güdümlü füze ve İHA saldırısında 4'ü ağır 5 askerinin yaralandığını duyurdu. Çatışmalarda toplamda 70 Hizbullah mensubu ve 4 İsrail askeri öldü.

İsrail ordusu, Hizbullah'ın Lübnan topraklarından gerçekleştirdiği güdümlü füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırısında 4'ü ağır 5 askerinin yaralandığını duyurdu.

İsrail ordusu, Hizbullah ile sınırda yaşanan çatışmalara dair yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, İsrail'in kuzey sınırında yer alan Manara askeri noktasına güdümlü füze ile düzenlenen saldırıda 3 askerin ağır yaralandığı ifade edildi.

Lübnan'dan İsrail hava sahasına giren bir İHA'nın düzenlediği saldırıda da biri ağır 2 askerin yaralandığı kaydedildi.

Hizbullah daha önce yaptığı açıklamada İsrail'in askeri noktalarına 3 İHA ve güdümlü füze ile saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 70 Hizbullah mensubu ve 4 İsrail askeri öldü.