İsrail Ordusu, Hizbullah'a Ait Silah Deposunu Vurdu

(ANKARA) - İsrail ordusu, Lübnan'ın Bekaa bölgesinde, "Hizbullah'ın hava savunma sistemine ait bir silah deposunu" vurduğunu açıkladı.

İsrail ordusunun resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklama şu şekilde:

"İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), dün gece savaş uçaklarıyla Lübnan'ın derinliklerinde bulunan Bekaa bölgesinde, terör örgütü Hizbullah'ın hava savunma sistemine ait bir silah deposunu vurdu. Bu silahların bölgede bulunması, İsrail için tehdit oluşturmuş ve İsrail ile Lübnan arasındaki mutabakatları açık bir şekilde ihlal etmiştir."