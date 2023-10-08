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İsrail ordusu, Hamas saldırılarında ölen asker sayısını açıkladı

İsrail ordusu, Hamas'ın dün başlayan ve bugün de devam eden saldırılarında ölen askerlerinin sayısının 44'e yükseldiğini duyurdu. Ayrıca, Hamas'ın dünkü saldırısının ardından yaklaşık 100 İsrail vatandaşı Gazze'ye kaçırıldı.