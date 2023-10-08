İsrail ordusu, Hamas saldırılarında ölen asker sayısını açıkladı
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İsrail ordusu, Hamas'ın dün başlayan ve bugün de devam eden saldırılarında ölen askerlerinin sayısının 44'e yükseldiğini duyurdu. Ayrıca, Hamas'ın dünkü saldırısının ardından yaklaşık 100 İsrail vatandaşı Gazze'ye kaçırıldı.
İsrail ordusu, Hamas'ın dün başlayan ve bugün de devam eden saldırılarında ölen askerlerinin sayısının 44'e yükseldiğini duyurdu.
İsrail ordusu, konuya dair yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, Hamas'ın saldırılarında hayatını kaybeden 18 İsrail askerinin kimlik bilgilerinin aileleri ve kamuoyuyla paylaşıldığı ifade edildi.
İsrail ordusu, daha önce yaptığı açıklamada 26 askerinin öldüğünü duyurmuştu.
100 İsrailli Gazze'ye kaçırıldı
Öte yandan İsrail merkezli Yediot Ahronot gazetesinde yayımlanan habere göre, Hamas'ın dünkü saldırısının ardından yaklaşık 100 İsrail vatandaşı Gazze'ye kaçırıldı.
Haberde konuya dair başka detay verilmedi.
Ne olmuştu?
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün sabah İsrail'e "Aksa Tufanı" isimli kapsamlı saldırı başlattığını açıklamıştı.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girmişti.
İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 313 kişinin hayatını kaybettiğini, 1990 kişinin yaralandığını açıklamıştı.
İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 7 Filistinli yaşamını yitirmişti.
İsrail basınında Hamas'ın silahlı kanadının başlattığı saldırılarda şu ana kadar 350 İsraillinin öldüğü, ülke genelinde yaralı sayısının 1864'e yükseldiği duyurulmuştu.