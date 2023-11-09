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İsrail ordusu, Hamas mensupları ile Cibaliye'de 10 saat süren çatışmaların görüntüsünü yayınladı

İsrail'in Filistin'e saldırıları 34. günde devam ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Hamas mensupları ile Gazze şehrinin kuzeyindeki Cibaliye'de çatışmaların gece boyunca devam ettiği belirtildi. 10 saat sürdüğü belirtilen çatışmada İsrail askerlerinin Hamas mensupları ile karşı karşıya geldiği ifade edildi. Çatışmadan görüntüler de paylaşıldı.