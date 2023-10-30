İsrail Ordusu, Hamas'ın Esir Aldığı Kadın Askeri Kurtardı

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas'ın esir aldığı kadın bir askeri, 'kara operasyonuyla' kurtardığını açıkladı. Kurtarılan askerin sağlık durumu iyi olduğu ve ailesiyle buluştuğu belirtildi.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas'ın esir aldığı kadın bir askeri, "kara operasyonuyla" kurtardığını açıkladı.

İsrail ordusu ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak) tarafından yapılan açıklamada, Hamas'ın 7 Ekim'de esir aldığı er rütbesindeki Ori Megidish'in kurtarıldığı belirtildi.

Sağlık kontrollerinin yapıldığı ve durumunun iyi olduğu kaydedilen askerin, ailesiyle buluştuğu fotoğrafı yayınladı.

Hamas'tan veya İzzeddin el-Kassam Tugaylarından henüz konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu, Gazze'de esir alındığı tespit edilen 239 kişinin ailesini bilgilendirdiğini duyurmuştu.