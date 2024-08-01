İsrail Ordusu Hamas'ın askeri kanat lideri Muhammed Deif'in öldüğünü açıkladı

İsrail Ordusu Hamas'ın askeri kanat lideri Muhammed Deif'in geçen ay Gazze Şeridi'nde düzenlenen saldırıda öldüğünü teyit ettiklerini açıkladı.

Deif, 13 Temmuz'da Han Yunus'ta düzenlenen saldırıda hedef alınmıştı. Hamas ise Deif'in ölümünü henüz doğrulamadı.

İsrail, Deif'in 7 Ekim'de, 1200 kişinin öldüğü Hamas saldırısından sorumlu isimlerden biri olduğunu söylüyor.

58 yaşındaki Muhammed Deif, Hamas'ın askeri kanadı İzeddin El Kassam Tugayları'nın başındaydı.

İsrail tarafından 1989'da hapse atılan Deif, daha sonra İsrail askerlerini kaçırmak amacıyla İzzeddin El Kassam Tugaylarını kurmuştu.

Deif, İsrail tarafından 1996'da onlarca İsrailli'nin ölümüyle sonuçlanan otobüs bombalamalarını planlamakla ve 1990'ların ortalarında üç İsrail askerinin kaçırılıp, öldürülmesiyle suçlanıyordu.

Deif ayrıca, Hamas üyelerinin Gazze'den İsrail'e geçebilmesini sağlayan tünellerin yapımında da rol oynamasıyla biliniyor.

Muhammed Deif, İsrail'in sonuncusu 2021'deki yedi suikast girişiminden sağ kurtulmuştu.

Hamas'ın siyasi kanat lideri İsmail Haniye de dün İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen saldırıda ölmüştü. Hamas, saldırıdan İsrail'i sorumlu tutarken, İsrail henüz bu konuda doğrudan bir açıklama yapmadı.