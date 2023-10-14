İsrail ordusu Hamas'ın 126 İsrailliyi rehin tuttuğunu iddia etti
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İsrail ordusu, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de başlattığı saldırılardan bu yana 126 İsrailliyi rehin tuttuğunu iddia etti. İsrail ordusunun yoğun saldırı ve abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde tutulan rehinelerin ailelerine haber verildi.
İsrail ordusu Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de başlattığı saldırılardan bu yana 126 İsrailliyi rehin tuttuğunu iddia etti.
Times of Israel'in haberine göre, Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, konuya ilişkin açıklamada bulundu.
Hagari, İsrail ordusunun yoğun saldırı ve tam abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde tutulan 126 rehinenin ailesine haber verildiğini söyledi.
Sözcü Hagari, ayrıca, ordunun Gazze'ye yönelik saldırılarında ölen İsrail askerlerin sayısının 279 olduğunu belirtti.
İsrail basınında çıkan ve bazı raporlara dayandırılan haberlerde, Gazze'de esir alınan İsraillilerin sayısının 200 olarak tahmin edildiği duyurulmuştu.
İsrail-Filistin çatışması
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.
Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.
Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 724'ü çocuk, 458'i kadın 2 bin 215 kişinin öldüğünü, 8 bin 714 kişinin yaralandığını duyurmuştu.
Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 55 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.
İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da ise 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.