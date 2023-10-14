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İsrail ordusu Hamas'ın 126 İsrailliyi rehin tuttuğunu iddia etti

İsrail ordusu, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de başlattığı saldırılardan bu yana 126 İsrailliyi rehin tuttuğunu iddia etti. İsrail ordusunun yoğun saldırı ve abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde tutulan rehinelerin ailelerine haber verildi.