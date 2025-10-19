Haberler

İsrail Ordusu, Hamas'ı Suçlayarak Gazze'ye Hava Saldırısı Başlattı

İsrail ordusu, Hamas'ı ateşkesi bozmakla suçlayarak Gazze'nin güneyine hava saldırısı düzenledi. Saldırının ardından yardım akışı durduruldu ve Hamas, olaylardan haberdar olmadığını belirtti. Çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı artarken, ateşkesin ardından rehinelerin serbest bırakılması devam ediyor.

İsrail ordusu, 19 Ekim Pazar günü Hamas'ı ateşkesi bozmakla suçlayarak Gazze'nin güneyine hava saldırısı başlattı. İsrailli yetkililer bir sonraki duyuruya kadar Gazze'ye yardım akışının da durdurulduğunu duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada ateşkes anlaşması uyarınca Gazze'nin güneyindeki Refah bölgesinde Hamas'a ait altyapı ortadan kaldırılmaya çalışılırken, Hamas'ın ordu birliklerine tanksavar füzesi ve silahla ateş açtığı öne sürüldü.

Açıklamaya göre bunun üzerine İsrail ordusu "terör faaliyetleri için kullanılan tünelleri ve askeri yapıları ortadan kaldırmak için" bölgeye saldırı düzenlemeye başladı.

Hamas ise buna karşılık Refah'ta yaşanan herhangi bir olay veya çatışmadan "haberdar olmadığını" ve militanlarıyla iletişim kuramadığını açıkladı.

İsrail'in Refah'taki son hava saldırıları, dünya liderlerinin ABD'nin arabuluculuğunda Hamas ve İsrail arasında ateşkes anlaşmasını imzalamasından beş gün sonra gerçekleşti.

Ateşkesin ilk aşamasında, hayatta kalan tüm rehineler serbest bırakıldı ve hayatını kaybeden 28 kişiden 12'sinin cenazesi teslim edildi.

Hamas, İsrail'i geri dönüşleri zorlaştırmakla suçladı. Zira Gazze'ye yönelik hava saldırıları birçok binayı enkaza çevirdi ve İsrail, ağır iş makinelerinin ve ekskavatörlerin bölgeye girmesine izin vermiyor.

Ayrıca anlaşmanın bir parçası olarak İsrail, hapishanelerindeki 250 Filistinli tutukluyu ve Gazze'deki 1.718 tutukluyu serbest bıraktı.

Hamas'a bağlı Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Kızılhaç aracılığıyla Pazar günü Gazze'deki yetkililere 15 Filistinlinin daha cenazesini teslim ettiğini ve teslim edilen cenaze sayısının 150'ye ulaştığını duyurdu.

KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre Tufan Erhürman kazandı

KKTC'de kritik seçim tamamlandı! İşte yeni cumhurbaşkanı
