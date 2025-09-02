İsrail Ordusu Gazze'yi İşgal İçin 60 Bin Yedek Askere Çağrı Yapacak

İSRAİL ordusunun Gazze'yi işgal için 60 bin yedek askeri kademeli olarak silah altına almaya başlayacağı belirtildi.

İsrail basınındaki haberlere göre, İsrail ordusu Gazze kentini işgal için başlattığı saldırılar kapsamında yarın 60 bin yedek askeri kademeli olarak silah altına almaya başlayacak. Ordu, ilk etapta 15 bin askerden oluşan beş yedek tugayı Gazze kentini işgal hazırlıkları kapsamında göreve çağıracak. Yedek askerlerden oluşacak tugaylar, düzenli askerlerin Gazze kentinin işgali için yapılacak saldırılara katılmasına imkan tanımak için Lübnan, Suriye ve işgal altındaki Batı Şeria'ya konuşlandırılacak. Yedek askerler 3 ya da 4 gün sürecek bir eğitime tabi tutulacak. Haberde, İsrail ordusunun 162'nci Tümeni'nin Gazze kentini kuzeyden kuşatmaya başladığı, 99'uncu Tümen'in ise ilerleyen günlerde Zeytun ve Sabra mahallelerini işgale başlayacağı da kaydedildi.