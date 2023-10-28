İsrail ordusu Gazze'ye yoğun topçu atışlarıyla saldırıyor
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İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik yoğun topçu atışlarıyla saldırılarını sürdürüyor. Sınır hattına konuşlu obüslerin bombardımanı kameralara yansıdı.
İsrail ordusunun gece saatlerinde yoğunlaştırdığı sabah saatlerinde de sürdürdüğü Gazze'ye yönelik yoğun topçu atışları görüntülendi.
İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik 7 Ekim'de başladığı saldırılarını ara vermeden sürdürüyor. İsrail, Gazze'de okul, hastane, sivil yerleşim yerlerini hedef alırken Gazze'nin kuzeyini yoğun obüs atışlarıyla vuruyor. Gece saatlerinde Gazze'ye yönelik saldırılarını yoğunlaştıran İsrail ordusunun sabah saatlerinde sürdürdüğü Gazze'ye yönelik yoğun topçu atışları görüntülendi. Sınır hattına konuşlu obüslerin Gazze'ye bombardımanı anbean kameralara yansıdı. Sınır hattına konuşlu obüslerin yoğun bombardımanı aralıksız devam ederken Gazze'nin Beyt Hanun bölgesi Sderot'ta konuşlu İsrail obüsleri tarafından aralıksız vuruluyor. - SDEROT