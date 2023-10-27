İsrail ordusu Gazze'ye nokta operasyonu düzenledi

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne kara güçlerince yeni bir 'nokta operasyonu' düzenlendiğini bildirdi. Operasyon sırasında, hava araçları ve topçu birliklerinin Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugaylarına ait olduğu öne sürülen bölgeleri vurduğu aktarıldı.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne kara güçlerince yeni bir "nokta operasyonu" düzenlendiğini bildirdi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, kara güçlerinin Gazze'nin orta bölgesine düzenlediği nokta operasyonuna savaş uçakları ve insansız hava araçlarının (İHA) da destek verdiği ifade edildi.

Operasyon sırasında, hava araçları ve topçu birliklerinin Şücaiyye bölgesi başta olmak üzere Gazze'nin genelinde Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugaylarına ait olduğu öne sürülen bölgeleri vurduğu aktarıldı.

Kara güçlerinin nokta operasyonun ardından Gazze'den İsrail topraklarına geri döndüğü ve askerlerden yaralanan olmadığı kaydedildi.

İsrail ordusu dün de Gazze'nin kuzeyine tanklarla nokta operasyonu düzenlediğini duyurmuştu.