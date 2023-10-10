İsrail ordusu, Gazze'ye kara operasyonu için hazır

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne kara operasyonu seçeneği için ordunun hazır olduğunu duyurdu. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Gazze'deki savaşın süreciyle ilgili bir takvim olmadığını belirtti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne kara operasyonu seçeneği için ordunun hazır olduğunu duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, AA muhabirine konuya dair açıklama yaptı.

Sözcü Adraee, Gazze'deki savaşın gerektiği kadar süreceğini ve savaşın süreciyle ilgili bir takvim olmadığını söyledi.

Adraee, "Gazze tam bir kuşatma altında, girilemiyor, çıkılamıyor. (Gazze'ye) Su, elektrik ve yakıt kesildi. Gazze'ye kara operasyonu fikri, olasılığı ve seçeneği kesinlikle mümkün ve ordu hazır." dedi.

İsrail'in Gazzelilere Mısır topraklarına gitmesi için çağrıda bulunmadığını aktaran Adraee, "Gazze'nin çevresindeki İsrail kasabalarının kontrol altına alındığını, Kassam Tugayları unsurlarını arama çalışmalarının sürdüğünü" kaydetti.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 770 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 4 bin kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 18 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 100 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Gazze'den düzenlenen saldırılarda en az 900 İsraillinin hayatını kaybettiği, 157'isi ağır 2 bin 616 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.