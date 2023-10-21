İsrail ordusu Gazze ve Lübnan'da hedeflere saldırdı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait hedefleri vurduğunu ve Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait noktaları hedef aldığını duyurdu. İsrail-Filistin çatışması devam ediyor.

- İsrail ordusu: "Gazze Şeridi'nde gece boyu Hamas'a ait hedefler vuruldu"

" Lübnan'ın güneyinde Hizbullah hedefleri vuruldu"

GAZZE - İsrail ordusu, gece boyu Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait, Lübnan'ın güneyinde ise Hizbullah'a ait noktaların vurulduğunu duyurdu.

İsrail-Filistin çatışması 15. günde devam ediyor. İsrail Savunma Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "İsrail ordusuna ait savaş uçakları, gece boyunca Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait birçok hedefe saldırılarını sürdürdü. Hedef alınan noktalar arasında Hamas'ın kullandığı operasyon karargahı, tanksavar rampaları ve diğer altyapılar yer alıyor. Ayrıca Hamas'ın çok katlı binalardaki gözlem, uçaksavar ve keskin nişancı mevzileri hedef alındı" ifadeleri kullanıldı.

Lübnan Hizbullahı da hedef alındı

Yapılan ayrı bir açıklamada ise İsrail ordusuna ait uçakların İsrail topraklarına atılan tanksavar füzelere ve saldırılara yanıt olarak Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah'a ait askeri hedefleri vurduğu belirtildi.