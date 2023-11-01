İsrail ordusu, Gazze sınırına sevkiyatını sürdürüyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne hava saldırılarını sürdürürken, karadan başlattığı operasyonu da devam ettiriyor. Kara operasyonlarına obüsler de destek veriyor. İsrail'in kara operasyonunda 13 askeri öldü.

İsrail ordusu, kara operasyonu sırasında Gazze sınırına sevkiyatını sürdürüyor.

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne hava saldırılarını devam ettirirken, 27 Ekim'de ise karadan sınırlı bir şekilde başlattığı operasyonu da sürdürüyor. Yürütülen kara operasyonlarına obüsler de destek veriyor. İsrail ordusu, savaşın ilk günlerinde kısmen sınırın iç kesimlerine kurduğu bazı cephelerindeki tank ve obüsleri, Gazze Şeridi'nin kuzey kısmına yakın bölgelere sevk ediyor.

İsrail'in kara operasyonunda 13 askeri öldü

Öte yandan, İsrail Savunma Kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre, Gazze Şeridi'ndeki kara operasyonunda 2 İsrail askeri daha öldü. Operasyonda ölen asker sayısı 13'e yükseldi. - SDEROT