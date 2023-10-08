İsrail ordusu, Gazze Şeridi yakınındaki 6 yerleşim biriminde yaşayan sivilleri tahliye etti
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İsrail ordusu, çatışmaların yaşandığı ülkenin güneyindeki güvenlik durumu hakkında açıklama yaparak, Urim, Be'eri, Nahal Oz, Netiv, Haasara ve Zikim yerleşim yerlerindeki sivillerin tahliye edildiğini duyurdu.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi yakınındaki 6 yerleşim biriminde yaşayan sivilleri tahliye ettiğini duyurdu.
İsrail ordusu, çatışmaların yaşandığı ülkenin güneyindeki güvenlik durumu hakkında açıklama yaptı.
Açıklamada sınırdaki Urim, Be'eri, Nahal Oz, Netiv, Haasara ve Zikim yerleşim yerlerindeki sivillerin tahliye edildiği belirtildi.
Güvenlik operasyonunun gidişatına göre sivillerden evlerini tahliye etmelerinin istenebileceği aktarıldı.
Kaynak: AA / Dünya