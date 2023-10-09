İsrail ordusu Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilere evlerini terk etmeleri çağrısı yaptı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin sınır bölgelerinde yaşayan Filistinlilere evlerini boşaltmaları çağrısında bulundu. İsrail Ordu Sözcüsü, Filistinli silahlı grupların bu bölgeleri kullandığını savunarak, sakinlerin can güvenlikleri için derhal evlerini terk etmeleri gerektiğini ifade etti.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin sınır bölgesindeki 3 beldede yaşayan Filistinlilerden evlerini terk etmelerini istedi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinin Abesan el-Kebira, Abesan Sagira ve Hırbe Huzaa beldelerinde yaşayanlar başta olmak üzere Gazze sakinlerine çağrıda bulundu.

"Filistinli silahlı grupların bu bölgeleri kullandığını" savunan Adraee, belde sakinlerinin can güvenlikleri için derhal evlerini boşaltmaları ve Han Yunus kent merkezine geçmeleri gerektiğini ifade etti.

İsrail ordusu, 2 gündür Gazze Şeridi'nin sınır bölgelerinde yaşayanların telefonlarına rastgele mesajlar göndererek evlerini boşaltmalarını istiyor.

Gazze'nin iç kesimlerinde yaşayan bazı Filistinlilerin de İsrail tarafından telefonla aranarak benzer mesajların iletildiği ifade ediliyor.

İsrail ordusunun saldırı öncesinde sık sık bu yönde mesajlar göndermesi Filistinli sivillerde endişe ve korkuya neden oluyor.