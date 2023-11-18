İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 57 askerin öldüğünü açıkladı
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 31 Ekim'den bu yana öldürülen asker sayısının 57'ye yükseldiğini bildirdi. Açıklamada, 6 İsrail askerinin daha öldüğü ve 8 askerin yaralandığı belirtildi.
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 31 Ekim'den bu yana öldürülen asker sayısının 57'ye yükseldiğini bildirdi.
Ordudan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 6 İsrail askerinin daha öldürüldüğü belirtildi.
Çatışmalarda, 8 İsrail askerinin de yaralandığı ifade edildi.
Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 31 Ekim'den bu yana öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 57'ye çıktı.
Kaynak: AA / Dünya