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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 57 askerin öldüğünü açıkladı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 31 Ekim'den bu yana öldürülen asker sayısının 57'ye yükseldiğini bildirdi. Açıklamada, 6 İsrail askerinin daha öldüğü ve 8 askerin yaralandığı belirtildi.