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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 57 askerin öldüğünü açıkladı

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 31 Ekim'den bu yana öldürülen asker sayısının 57'ye yükseldiğini bildirdi. Açıklamada, 6 İsrail askerinin daha öldüğü ve 8 askerin yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 31 Ekim'den bu yana öldürülen asker sayısının 57'ye yükseldiğini bildirdi.

Ordudan yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 6 İsrail askerinin daha öldürüldüğü belirtildi.

Çatışmalarda, 8 İsrail askerinin de yaralandığı ifade edildi.

Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 31 Ekim'den bu yana öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 57'ye çıktı.

Kaynak: AA / Dünya

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