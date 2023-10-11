İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde silahlı Filistinlilerle çatıştı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi çevresinde ve Askalan kentinde bir grup silahlı Filistinliyle çatışma yaşandığını belirtti. İsrail ordusu ayrıca Gazze Şeridi'ndeki hava saldırılarını sürdürdüğünü ve saldırıları artıracağını açıkladı.

İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi çevresinde ve Askalan kentinde bir grup silahlı Filistinliyle çatışma yaşandığını belirtti.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, İsrail devlet televizyonu KAN'a açıklama yaptı.

Hagari, "Gazze Şeridi sınırında ve Askalan'da 18 silahlı ile çatışma yaşandı." dedi.

Gazze Şeridi'nden son iki günde herhangi bir sızma eylemi kaydedilmediğini aktaran Hagari, sınır yakınındaki beldelerin tahliyesinin tamamlandığını, bazı bölge sakinlerinin evlerinde kalmayı tercih ettiğini söyledi.

Hagari, İsrail ordusunun "Gazze Şeridi'ndeki yüzlerce hedefe hava saldırılarını sürdürdüğünü" belirtti.

"Saldırıları artıracağız, savaşın sonraki aşamaları için hazırlanacağız." diyen Hagari, bu konuda detaylı bilgi vermedi.

Sınır yakınlarında Filistinlilere ait 1000 ölü sayıldığını ve daha yüzlercesinin olduğunu ifade eden Hagari, "Bu saldırının büyüklüğünü gösteriyor. Saldırıp geri çekilmeyi değil işgali planladılar." diye konuştu.

Ordu Sözcüsü, Gazze Şeridi'nden İsrail'e şu ana kadar yaklaşık 5 bin roket atıldığını aktardı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1200 İsraillinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında Gazze'de 260'ı çocuk, 200'ü kadın olmak üzere 950 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da ise İsrail askerlerinin saldırılarında 21 kişinin yaşamını yitirdiği, yaklaşık 130 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.