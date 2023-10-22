İsrail Ordusu, Gazze Şeridi'nde Bir Askerin Öldüğü Saldırıyı Açıkladı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren birliğine düzenlenen tanksavar füzesi saldırısında bir askerin öldüğünü, 3'ünün yaralandığını açıkladı. Hamas da Gazze'deki bir İsrail tankı ve 2 buldozeri imha ettiğini duyurmuştu.

İsrail ordusu, kara harekatı düzenlemeye hazırlandığı abluka altındaki Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren birliğine tanksavar füzesiyle düzenlenen saldırıda bir askerinin öldüğünü, 3'ünün yaralandığını açıkladı.

İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusuna ait bir tank ve iş makineleri Gazze içinde operasyon sırasındayken tanksavar füzesiyle vuruldu.

Saldırıda bir İsrail askerinin öldüğü, birinin orta iki askerin de hafif şekilde yaralandığı aktarıldı.

İsrail askerlerinin "silahlı grupların bölgedeki altyapısını ortadan kaldırmak, burayı silahlardan arındırmak, İsrailli esirlerin yerlerini ve naaşlarını tespit etmek için" Gazze Şeridi'nde nokta operasyonu yaptığı sırada saldırıya uğradığı belirtildi.

Hamas da Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus'ta bir İsrail tankı ve 2 buldozerini imha ettiğini duyurmuştu.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, "Kassam savaşçılarının, zırhlı bir İsrail birliğini, Han Yunus'un doğusundaki sınır çitinden birkaç metre içeri geçtikten sonra pusuya düşürdüğü ve iki buldozer ve bir tankı imha ettiği" aktarılmıştı.

Kassam Tugaylarının açıklamasında, bazı İsrail askerlerinin yaralandığına yer verilmişti.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana karadan, havadan ve denizden saldırılar düzenleyen İsrail ordusu, bölgede büyük yığınak yaptı.

İsrail ordusu ve siyasi isimler, yakında Gazze Şeridi'ne kara harekatı başlayacağına ilişkin sürekli mesajlar veriyor.

İsrail- Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1873'ü çocuk, 1023'ü kadın olmak üzere 4 bin 651 kişinin öldüğünü, 14 bin 245 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 90 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 18 gazeteci yaşamını yitirmişti.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 22 Hizbullah üyesi ile biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.