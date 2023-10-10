İsrail ordusu, Gazze'den sızan 4 Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e sızan silahlı 4 Filistinlinin öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, ordu güçleri, Gazze Şeridi'ne sıfır noktasındaki yerleşim yerleri Ra'im ve Mefalsim'de ikişer silahlı Filistinli tespit etti.

İsrail askerlerinin söz konusu iki yerleşimdeki 4 Filistinliyi ateş açarak öldürdüğü belirtildi.

Askerlerin başka sızmalara karşı bölgede arama yaptığı, İsrail savaş uçakları tarafından Gazze'ye yönelik kapsamlı hava saldırılarının da devam ettiği kaydedildi.

İsrail- Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içlerine kadar ilerlemişti.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda yaklaşık 1000 İsraillinin hayatını kaybettiği, 106'sı ağır 2 bin 806 kişinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 830 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin 250 kişinin yaralandığını duyurmuştu.