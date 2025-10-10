Haberler

İsrail Ordusu Gazze'den Kısmi Çekilme Başlattı

İsrail Ordusu Gazze'den Kısmi Çekilme Başlattı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail kabinesi, Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladıktan sonra, İsrail güçlerinin belirlenen hatlara doğru kısmi olarak çekilmeye başladığı bildirildi.

İSRAİL ordusu, ateşkes anlaşmasının onaylanması sonrası Gazze'den kısmi olarak çekilmeye başladı.

İsrail kabinesinin Gazze'de ateşkes anlaşmasını onaylamasının ardından, bölgedeki İsrail güçlerinin anlaşma kapsamında belirlenmiş konuşlanma hatlarına doğru kısmı olarak çekilmeye başladığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Trump'ın hayali suya düştü! İşte Nobel Barış Ödülü'nün sahibi

Trump'ın hayali suya düştü! İşte Nobel Barış Ödülü'nün sahibi
Galatasaray'dan bomba Okan Buruk kararı

Galatasaray'dan bomba Okan Buruk kararı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine 'Reis' diye seslenen vatandaşa verdiği yanıt bomba

Kendisine "Reis" diye seslenen vatandaşa verdiği yanıt bomba
Galatasaray'dan bomba Okan Buruk kararı

Galatasaray'dan bomba Okan Buruk kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.