İsrail Ordusu Gazze'den Kısmi Çekilme Başlattı
İsrail kabinesi, Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladıktan sonra, İsrail güçlerinin belirlenen hatlara doğru kısmi olarak çekilmeye başladığı bildirildi.
İSRAİL ordusu, ateşkes anlaşmasının onaylanması sonrası Gazze'den kısmi olarak çekilmeye başladı.
İsrail kabinesinin Gazze'de ateşkes anlaşmasını onaylamasının ardından, bölgedeki İsrail güçlerinin anlaşma kapsamında belirlenmiş konuşlanma hatlarına doğru kısmı olarak çekilmeye başladığı kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya