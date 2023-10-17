İsrail ordusu sözcüsü, Gazze Şeridi'ndeki Baptist Hastanesi'ne düzenlenen hava saldırısıyla ilgili bilgi sahibi olmadıklarını belirtti ve saldırının İsrail'e ait olup olmadığını bilmediğini söyledi. Filistin Devlet Başkanı ise saldırının ardından 3 günlük ulusal yas ilan etti.

İsrail ordusu Gazze'deki hastaneye saldırıyı inkar etti

İsrail ordusu sözcüsü Daniel Hagari, Gazze Şeridi'ndeki Baptist Hastanesi'ne (Al Ahli Arab Hastanesi) düzenlenen hava saldırısıyla ilgili, "Bunun İsrail hava saldırısı olup olmadığını bilmiyorum" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Baptist Hastanesi'ne (Al Ahli Arab Hastanesi) düzenlendiği hava saldırısının ardından açıklama yapan İsrail ordusu sözcüsü Daniel Hagari, hastanenin bombalamasıyla ilgili detaylara sahip olmadıklarının belirterek, "Ayrıntıları alıp kamuoyunu bilgilendireceğiz. Bunun İsrail hava saldırısı olup olmadığını bilmiyorum" dedi.

Filistin'de 3 günlük yas ilan edildi

Gazze Şeridi'nde hastaneye düzenlenen saldırının ardından Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 3 günlük ulusal yas ilan etti. İsrail bombardımanları nedeniyle binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin bulunduğu hastanede, en az 500 kişi hayatını kaybetti. - TEL AVİV