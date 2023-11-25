İsrail ordusu Gazze'deki hastaneden çekildi

GAZZE, 25 Kasım (Xinhua) -- Filistinli bir güvenlik kaynağı, İsrail ordusunun Cuma günü Gazze'deki El Şifa Hastanesi'nden çekildiğini söyledi. İsrail ordusu, bir haftayı aşkın süre önce hastaneye baskın düzenlemişti.

İsminin gizli kalması şartıyla Xinhua'ya konuşan kaynak, "İsrail güçleri çekilmeden önce hastane içindeki güç jeneratörleri, oksijen tüpleri ve radyoloji ekipmanları da dahil olmak üzere tüm teçhizatı patlattı" dedi.

İsrail ordusu Cuma günü yaptığı açıklamada, Hamas tarafından sığınak olarak kullanıldığını iddia ettiği El Şifa hastanesinin altındaki "terörist" tünelleri ve tünel şaftlarını imha ettiklerini duyurdu.

BM'nin Perşembe günkü raporuna göre, elektrik, su ve tıbbi malzeme sıkıntısı nedeniyle şu anda faaliyet gösteremeyen hastanede yaklaşık 250 hasta ve personel kaldı.

Geri çekilme, Hamas ile İsrail arasında dört gün sürmesi beklenen geçici insani ateşkesin ilk gününde gerçekleşti.