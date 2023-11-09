İsrail ordusu Gazze'deki çatışmalarda bir asker daha öldürüldü
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki kara çatışmalarında bir askerin daha öldürüldüğünü, 5 askerin ise yaralandığını açıkladı. Toplamda ölen asker sayısı 36'ya yükseldi.
İsrail ordusu, ablukayı sıkılaştırarak aralıksız şekilde bombardımana tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki kara çatışmalarında bir askerinin daha öldürüldüğünü, 5 askerinin ise yaralandığını açıkladı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Gazze Şeridi'ndeki kara çatışmalarında "Şeldağ" adlı özel kuvvetler birliğinde görevli binbaşı rütbesinde bir yedek asker öldü.
Gazze'deki çatışmalarda 5 İsrail askerinin de yaralandığı kaydedildi.
İsrail ordusu, 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde ölen asker sayısının 36'ya yükseldiğini aktardı.
Kaynak: AA / Dünya