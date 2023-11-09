İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki kara çatışmalarında bir askerin daha öldürüldüğünü, 5 askerin ise yaralandığını açıkladı. Toplamda ölen asker sayısı 36'ya yükseldi.

İsrail ordusu Gazze'deki çatışmalarda bir asker daha öldürüldü

İsrail ordusu, ablukayı sıkılaştırarak aralıksız şekilde bombardımana tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki kara çatışmalarında bir askerinin daha öldürüldüğünü, 5 askerinin ise yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Gazze Şeridi'ndeki kara çatışmalarında "Şeldağ" adlı özel kuvvetler birliğinde görevli binbaşı rütbesinde bir yedek asker öldü.

Gazze'deki çatışmalarda 5 İsrail askerinin de yaralandığı kaydedildi.

İsrail ordusu, 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde ölen asker sayısının 36'ya yükseldiğini aktardı.