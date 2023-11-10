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İsrail ordusu Gazze'deki çatışmalarda bir asker daha öldü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda bir askerin daha öldüğünü açıkladı. 7 Ekim'den bu yana ölen asker sayısı 354'e yükseldi.