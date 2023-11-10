İsrail ordusu Gazze'deki çatışmalarda bir asker daha öldü
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda bir askerin daha öldüğünü açıkladı. 7 Ekim'den bu yana ölen asker sayısı 354'e yükseldi.
İsrail ordusu ablukayı sıkılaştırarak aralıksız şekilde bombaladığı Gazze Şeridi'ndeki kara çatışmalarında bir askerinin daha öldüğünü bildirdi.
Ordudan yapılan yazılı açıklamada, 52. Tabur'da görevli çavuş rütbesinde bir sağlık görevlisinin dün gece Gazze Şeridi'nin kuzeyinde düzenlenen askeri operasyon sırasında öldürüldüğü ifade edildi.
Açıklamada, savaşın başladığı 7 Ekim'den bu yana ölen asker sayısının 354'e yükseldiği kaydedildi.
İsrail devlet televizyonu KAN da 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi içindeki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısının 38'e çıktığını aktardı.
Kaynak: AA / Dünya