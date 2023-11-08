İsrail ordusu Gazze'deki çatışmalarda 1 asker daha öldü

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki kara çatışmalarında 1 askerin daha öldüğünü ve 4 askerin ağır yaralandığını açıkladı. Hamas ise İsrail'in öldürülen askerlerin tam sayısını açıklamadığını iddia etti.

İsrail ordusu, ablukayı sıkılaştırarak aralıksız bombardımana tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki kara çatışmalarında 1 askerinin daha öldürüldüğünü ve 4 askerinin de ağır yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki kara çatışmalarında çavuş rütbesinde bir asker öldü.

Ayrıca, Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda 4 askerin ağır yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

İsrail ordusunun, 31 Ekim'den bugüne Gazze Şeridi'nde öldüğünü açıkladığı asker sayısı 34'e yükseldi.

Hamas'tan İsrail'e "öldürülen askerlerin tam sayısını açıklamadığı" suçlaması

Öte yandan Hamas yöneticilerinden Usame Hamdan, Beyrut'ta düzenlediği basın toplantısında, İzzeddin Kassam Tugaylarının İsrail ordusuyla girdiği şiddetli çatışmalarda İsrail saflarına "ağır darbeler vurduklarını" söyledi.

Gazze Şeridi'nde bugün İsrail ordusundan bir albayın öldürüldüğünü dile getiren Hamdan, şu ana kadar çok sayıda İsrail askerinin etkisiz hale getirildiğini ancak Tel Aviv yönetiminin gerçek rakamları gizlediğini dile getirdi.

Hamdan, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki yabancı uyruklu esirlerin serbest bırakılmasını engellemekle suçladı.