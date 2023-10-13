İsrail ordusu, Filistinli grupların elinde bulunan rehinelerin yerini belirlemek için Gazze Şeridi'nde nokta operasyonları düzenledi. Operasyonlar sırasında terör hücrelerine sabotaj düzenlendi ve delil toplandı.

İsrail Ordusu Gazze'de Rehinelerin Yerini Belirlemek İçin Nokta Operasyonları Yaptı

İsrail ordusu, Filistinli grupların elinde bulunan rehinelerin yerini belirlemek için askerlerin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde "nokta operasyonları" yaptığını bildirdi.

İsrail ordu sözcülüğü, bölgedeki "terörist ve silah tehdidini ortadan kaldırmak, rehinlerin yerini tespit etmek" için geçen gün Gazze Şeridi'nde "karadan nokta operasyonları" düzenlendiğini açıkladı.

İsrail askerlerinin, rehinelerin yerinin tespitine yardım için bölgede arama yaptığı ve delil topladığı belirtildi.

Bunun yanı sıra İsrail askerlerinin bölgedeki "terör hücreleri ve altyapılarına sabotaj düzenlediği" kaydedildi.

İsrail ordu sözcülüğü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin nokta operasyonlarının ardından Gazze'den çıktığını aktardı.