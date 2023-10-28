İsrail ordusu Gazze'de kara operasyonuna devam ediyor

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde kara operasyonunun devam ettiğini belirtti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları, 21. günde devam ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri Sözcüsü Tuğamiral Daniel Hagari yaptığı açıklamada, " Piyade, zırhlı, istihkam kara ve topçu kuvvetleri, hala sahada ve operasyona devam ediyor" ifadelerini kullandı. Hagari ayrıca, İsrail'in bugün gıda, su ve ilaç taşıyan kamyonların Gazze'ye girmesine izin vereceğini belirtti.

Kara saldırısı sürüyor

İsrail ordusu dün akşam önce karadan, daha sonra da savaş uçaklarıyla Gazze'nin kuzeyine saldırılarını yoğunlaştırdı. Kara operasyonu sırasında İsrailli askerlerle Hamas mensupları karşı karşıya geldi. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'da ve Gazze Şeridi'nin merkezindeki Bureij'de şiddetli çatışmaların yaşandığını duyurdu. İsrail ordusu ayrıca hava saldırılarıyla Gazze Şeridi'nin en büyük ve merkez hastanesi olan Şifa Hastanesi yakınları ile Beyt Lahya kentindeki Endonezya Hastanesi yakınlarını da vurdu.

İsrail ordusunun devam eden saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nden dumanlar yükseliyor. - TEL AVİV