İsrail ordusu Gazze'de kara operasyonlarına devam ediyor

İsrail ordusu, abluka ve yoğun bombardıman altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki kara operasyonlarına devam ettiğini ve Hamas'ın bazı silahlı unsurlarını öldürdüğünü duyurdu.

İsrail ordusu, abluka ve yoğun bombardıman altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki kara operasyonlarına devam ettiğini ve Hamas'ın bazı silahlı unsurlarını öldürdüğünü duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki kara operasyonlarının devam ettiği ve Hamas'a ait askeri noktaların hedef alındığı belirtildi.

Hamas'a ait "tanksavar füze fırlatma noktaları, gözlem noktaları ve askeri altyapının" vurulduğu aktarılan açıklamada, "askerlere ateş açan Hamas mensuplarının yanı sıra Gazze Şeridi'nin Zikim bölgesi yakınındaki kıyı şeridinde tespit edilen silahlı unsurların da öldürüldüğü" iddia edildi.

Bugün sınırı geçen İsrail ordusuna ait tankların, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun Mahallesi yakınındaki tarım arazilerine konuşlandırıldığı görülmüştü.

İsrail ordusu, 27 Ekim Cuma günü yaptığı açıklamada kara birliklerinin Gazze çevresindeki "faaliyetlerini genişleteceğini" duyurmuştu.

Bu açıklamanın ardından İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyi başta olmak üzere bölgeye havadan, karadan ve denizden saldırılarını şiddetlendirmişti.