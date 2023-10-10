İsrail ordusu, Filistinli mültecilerin yaşadığı Gazze'deki El-Şati ve Cebeliye mülteci kampına hava saldırısı düzenledi. Saldırılarda onlarca ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

- İsrail ordusu, Gazze'de iki mülteci kampını vurdu

GAZZE - İsrail ordusu, Filistinli mültecilerin yaşadığı Gazze'deki El-Şati ve Cebeliye mülteci kampına hava saldırısı düzenledi.

Hamas'ın İsrail'e yönelik 'Aksa Tufanı' operasyonu sonrası İsrail ve Filistinliler arasındaki savaşın boyutu giderek artıyor. Savaşın 3. gününde İsrail ordusu, Filistinli mültecilerin yaşadığı Gazze'deki El-Şati ve Cebeliye mülteci kampına hava saldırısı düzenledi. Yoğunluğun en fazla olduğu mülteci kamplarına yapılan 2 baskının da 10 dakika içinde gerçekleştiği ve kamplarda onlarca ölü ve yaralı olduğu bilgisi aktarıldı.

Saldırıların ardından yerel kaynaklar Gazze şehir hastanesi El-Şifa'ya onlarca yaralının getirildiğini açıkladı. Saldırılarda ölenlerin ise Endonezya Hastanesi ve El-Şifa Hastanesi'ne nakledildiği kaydedildi. Saldırılar geniş çapta yıkıma ve onlarca evde hasara neden olurken, enkaz altında kalanları kurtarmak için çalışmaların başladığı bildirildi.