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İsrail ordusu, Gazze'de esir tutulan kadın askerin öldüğünü açıkladı

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde esir olan Noa Marciano (19) isimli kadın askerin öldüğünü açıkladı. Marciano'nun 7 Ekim'den bu yana Gazze'de esir tutulduğu belirtilen açıklamada, ölüm nedenine ise değinilmedi.