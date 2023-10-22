İsrail ordusu Filistinli mültecilerin sığındığı okula hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus şehrinde yüzlerce Filistinlinin sığındığı Birleşmiş Milletler (BM) Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) bünyesindeki okula hava saldırısı düzenledi.

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki hava saldırılarına devam ediyor. Sivil yerleşim yeri, hastane, cami, okul, kilise gibi birçok noktaya saldırı düzenleyen İsrail ordusu, yüzlerce Filistinlinin bombardımandan kaçıp sığındığı UNRWA bünyesindeki okulu vurdu. Saldırıda çok sayıda Filistinli enkaz altında kaldı. Can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin henüz bilgi verilmedi. - GAZZE