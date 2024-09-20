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İsrail Ordusu, Filistinli Cesetlerinin Atıldığı Görüntüler İçin İnceleme Başlattı

İsrail Ordusu, Filistinli Cesetlerinin Atıldığı Görüntüler İçin İnceleme Başlattı
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İsrail ordusu, Batı Şeria'da askerlerinin birçok Filistinli'nin cesedini çatıda yuvarlayarak attığı görüntülerin ardından inceleme başlattığını açıkladı. Olay, Cenin yakınında yaşanırken, Filistinli yetkililer çatışmalarda ölenlerin sayısını artırdı.

İsrail ordusu, Batı Şeria’daki askerlerinin birden fazla Filistinli'nin cesedinin çatıdan atıldığı görüntüler için inceleme başlatıldığını duyurdu.

Fransız AFP haber ajansının elde ettiği görüntüde, bir İsrail askerinin ayağını kullanarak cesedi çatının kenarına doğru yuvarladığı ve ardından onu çatıdan aşağı ittiği görülüyor.

En az iki asker de bu anları izlemekle yetiniyor.

Haaretz gazetesi, birden fazla Filistinlinin cesedinin çatıdan atıldığını bildiriyor.

AFP olayın Cenin yakınlarındaki Kabatiyah kasabasındaki bir operasyon sonrası yaşandığını aktarıyor.

Görüntülerde aşağıdaki bir buldozerin de cesetleri olay yerinden topladığı görülüyor.

İsrail ordusu söz konusu görüntünün ordunun değerlerine uymadığını açıkladı.

Ordu “Askerlerden beklenene uymayan ciddi bir olay, araştırılıyor." açıklaması yaptı.

Filistinli yetkililer, Perşembe günü yaşanan çatışmalarda üç Filistinli'nin öldüğünü bildirdi.

İsrail ordusu Ağustos ayı sonlarında Batı Şeria’ya büyük bir operasyon başlatmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre, 7 Ekim'de savaşın başlamasından bu yana Batı Şeria’da 700'den fazla Filistinli öldürüldü.

Aynı süre içinde aralarında güvenlik görevlilerinin de olduğu 24 İsrailli öldürüldü.

BBC

Uluslararası İlişkiler Batı Şeria Güvenlik Politika Filistin İnceleme İsrail Dünya

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