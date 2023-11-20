İsrail ordusu Endonezya Hastanesi'ne saldırdı, 12 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde sivil yerleşim yerleri ve hastanelere düzenlediği saldırılar devam ediyor. Endonezya Hastanesi'ne yapılan saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

İsrail ordusunun Endonezya Hastanesi'ne düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde sivil yerleşim yerleri ve hastaneler başta olmak üzere düzenlediği saldırılar 45 gündür devam ediyor. İsrail güçlerinin Endonezya Hastanesi'ne bugün düzenlediği saldırıda ise bilanço artıyor. Binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı ve 150 yaralı ile 100 sağlık görevlisinin bulunduğu hastaneye düzenlenen saldırıda can kaybı 12'ye yükseldi. İsrail askerleri, tanklarla hastaneyi kuşattı. - GAZZE