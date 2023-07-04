Üye Girişi
Haberler
İsrail ordusu Cenin Mülteci Kampı'ndan çekilmeye başladı

İsrail ordusu Cenin Mülteci Kampı'ndan çekilmeye başladı

Dünya Haberleri

İsrail ordusu, 48 saattir kuşatma altında tuttuğu Cenin Mülteci Kampı'ndan çekilmeye başladı. İsrail güçlerinin saldırılarında 11 Filistinli öldürülmüş, 120 kişi yaralanmıştı.

İsrail ordusu, 48 saattir kuşatma altında tuttuğu Cenin Mülteci Kampı'ndan çekilmeye başladı.

İsrail ordu sözcülüğünden AA muhabirine yapılan açıklamada, birliklerin işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Cenin Mülteci Kampı'ndan çekilmeye başladığı belirtildi.

Öte yandan, AA kamerasına yansıyan görüntülerde, İsrail ordusuna ait çok sayıda zırhlı araçtan oluşan bir konvoyun Cenin Mülteci Kampı'ndan ayrıldığı görüldü.

İsrail ordusu, 3 Temmuz Pazartesi gece saatlerinde Cenin kenti ile Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenlemiş ve bölgeyi kuşatma altına almıştı.

İsrail güçlerinin havadan ve karadan yaklaşık 48 saat süren şiddetli saldırılarında, 4'ü çocuk, 11 Filistinli öldürülmüş, 20'si ağır olmak üzere yaklaşık 120 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Mücahit Aydemir - Dünya

Batı Şeria İsrail Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title