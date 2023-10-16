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İsrail ordusu, çatışmalarda ölen 8 askerin ismini açıkladı

İsrail ordusu, Filistinli gruplarla devam eden çatışmalarda ve Lübnan sınırında öldürülen aralarında subayların da olduğu 8 askerin isimlerini yayımladı. Yaşamını yitiren asker ve subayların ailelerine, ölüm haberinin verildiği belirtilirken, 7 Ekim'den bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısının 299'a yükseldiği kaydedildi.